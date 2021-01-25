Meksika Devlet Başkanı Obrador korona virüse yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Şu anda hafif semptomlar gösterdiğini ve tıbbi gözetim altında olduğunu bildiren Obrador, uzaktan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Pandemi sırasında kamuya açık alanlarda maske takmayı defalarca reddeden Obrador’un ilk mesajı ise “Hep beraber atlatacağız” oldu. Obrador, Kasım 2020’de yaptığı bir açıklamada, "En önemli şey özgürlük, insanlar maske kullanıp kullanmamaya özgürce karar vermeli" ifadelerini kullanarak zorunlu maske kullanımına karşı çıkmıştı.

Meksika Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Bölümü Genel Müdürü José Luis Aloma da yaptığı açıklamada, "Başkanın durumu istikrarlı. Hafif semptomlar gösteriyor. Evinde karantinada ve bir doktor ekibinin gözetimi altında" dedi.

Korona virüse yakalanan Obrador’a destek mesajı yağdı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, Obrador’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yerel basın hastalığın ilerlemesi ve devlet başkanının geçici olarak görevden ayrılması durumunda, anayasa gereği görevin geçici olarak İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero’ya geçeceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador’un bugün Sputnik V aşısıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapması bekleniyor.