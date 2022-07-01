banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu

Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Hacı adaylarının hac ibadeti için bulunduğu Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuma namazı kılındı.

Genel 01.07.2022, 15:00
Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Hacı adaylarının hac ibadeti için bulunduğu Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuma namazı kılındı.

Mekke 3 yıl aradan sonra en kalabalık Cuma namazlarından birine ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce hacı adayı Cuma namazı için Kabe-i Muazzama’ya koştu. Cuma namazı öncesi metaf alanını tamamen boşaltan görevliler zemin temizliği yaptı. Makamı İbrahim’in de muhafazasını özel olarak parlattı.

Son 3 yılın en kalabalık Cuma namazının kılındığını ifade eden hacı adayları, ilk defa geldiklerini dile getirerek, mutlu olduklarını ve bu duygunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirdiler. Dışarıda namaz kıldıklarını kaydeden hacı adayları, “Dışarıda ayaklarımız yanıyor. 60 derece sıcaklık var. Ayaklarımız yandı seccadenin üzerinde” ifadelerini kullandı.

Mahşeri bir kalabalık olduğunu aktaran hacı adayları, “Hava daha sıcak olsa yaşayamayacağız. En güzel duyguları hissettik” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
27°
açık