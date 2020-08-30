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Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı kutlaması
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KAŞ İLÇESİNDEKİ BİR GRUP TEKNECİ, YUNANİSTAN'IN MEİS ADASI ÖNÜNDE DAİRELER ÇİZİP, SİREN ÇALARAK KUTLAMA GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel 30.08.2020, 17:51
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, Yunanistan’ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutlama gerçekleştirdi.
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için, sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, Kaş Setur Marina’dan çıkış yaptı. İlçe merkezine gelen tekneler saygı geçişi yaparak, çember oluşturup bir süre dönerek kutlama yaptı. Tekneler daha sonra Kaş önlerinde Yunanistan’ın Meis Adası’nın tam karşısında etkinliklerine devam etti. Marş ve sirenlerle kutlamalarına devam eden tekneciler, Meis Adası karşısındaki Beş Adalar’a doğru etkinliklerine devam etti.
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