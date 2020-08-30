Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, Yunanistan’ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutlama gerçekleştirdi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için, sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, Kaş Setur Marina’dan çıkış yaptı. İlçe merkezine gelen tekneler saygı geçişi yaparak, çember oluşturup bir süre dönerek kutlama yaptı. Tekneler daha sonra Kaş önlerinde Yunanistan’ın Meis Adası’nın tam karşısında etkinliklerine devam etti. Marş ve sirenlerle kutlamalarına devam eden tekneciler, Meis Adası karşısındaki Beş Adalar’a doğru etkinliklerine devam etti.