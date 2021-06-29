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Mehtap Cömert’in “Edirne ve Edirnekari” eserleri Büyükçekmece’de sergilendi

Usta sanatçı Mehtap Cömert’in “Edirne ve Edirnekari’’ isimli sergisi Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Sergi Salonu’nda açıldı.

Genel 29.06.2021, 11:52
Mehtap Cömert’in “Edirne ve Edirnekari” eserleri Büyükçekmece’de sergilendi

Usta sanatçı Mehtap Cömert’in “Edirne ve Edirnekari’’ isimli sergisi Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Sergi Salonu’nda açıldı.

21. kişisel sergisini gerçekleştiren emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Mehtap Cömert’in Edirne’den izler ve yansımalardan esinlenerek oluşturduğu sergisi Büyükçekmeceliler tarafından büyük ilgi gördü.

Yurt içi ve yurt dışında sergi ve festivallere özgün çalışmalarıyla katılmaya devam eden usta sanatçı Mehtap Cömert, Türkiye’de de Edirnekari’yi tanıtmaya devam ediyor. Cömert, Büyükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşen sergisinde 1975 yılından bugüne kadar yaptığı tüm özgün eserleri bir araya getirdi. Usta sanatçı sergi daveti için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e şöyle teşekkür etti: "1975 yılından 1 hafta öncesine kadar son noktayı koyduğum geniş bir ürün yelpazesiyle buradayım. Başkanınız Sayın Dr. Hasan Akgün’ün sevgi dolu yaklaşımı, güler yüzlü, saygılı ekibiyle beraber bu davet beni çok mutlu etti. Başta Sayın Başkan Hasan Akgün’e ve ardından gelen onu destekleyen ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Sergi Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonunda 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında devam ediyor.
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