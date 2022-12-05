Mehmetçik’ten Dünya Kupası güvenliğine katkı

Mehmetçik, FIFA 2022 Dünya Kupası süresince sivillerin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine Mehmetçik de önemli katkı sağlıyor. Katar hükümetinin, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan tarafından verilen olumlu yanıtın ardından, "Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden idare ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderilen tezkerenin Genel Kurul’da kabulünün ardından söz konusu faaliyetle ilgili görevlendirilen yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada ile KBRN savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha’daki çalışmalarını sürdürüyor. FIFA 2022 Dünya Kupası’nın güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı PMKİ takımı ve Bomba Arama Köpek (BAKÖ) timleri de yer alıyor.

Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor. Köpeklerde ayrıca dışardan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor.

Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıların imhasında ise PMKİ takımı görev alıyor. PMKİ takımı patlayıcıların imhasında yerli ve milli üretim savunma sanayii ürünlerini etkin şekilde kullanıyor. Mehmetçiğin patlayıcı imha görevlerinde kullandığı araçların arasında yerli ve milli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı Dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor.