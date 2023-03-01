Mehmetçik’ten depremzede 9 yaşındaki Emir’e sürpriz doğum günü kutlaması

Hatay’daki Mehmetçik Çadır Kenti’nde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçik, Emir için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından doğum gününe ilişkin yaptığı paylaşımda, “Hatay’daki Mehmetçik Çadır Kenti’nde yaşayan minik Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen Mehmetçiklerimiz ve Emir’in arkadaşları, güzel bir organizasyonla ona sürpriz bir doğum günü hazırladı. 9 yaşına giren Emir’e sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz” ifadelerine yer verdi.