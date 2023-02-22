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Mehmetçik vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10. Tanker üssü tarafından Hatay’ın Belen ilçesinde vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.
Genel 22.02.2023, 13:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10. Tanker üssü tarafından Hatay’ın Belen ilçesinde vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaralarımız sarılıncaya kadar durmadan milletimizin yardımına koşmaya, yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edeceğiz” denildi.