Mehmetçik, şehitleri anmak için 2 bin 637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik’in şehitleri anmak için Isparta’da yer alan 2 bin 637 rakımlık Davraz Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdiğini duyurdu ve o görüntüleri paylaştı. Tırmanışa, Mehmetçik’in yanı sıra Azerbaycan ve Somalilerin de bulunduğu toplam 3 bin personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan ve dağ tırmanışının görüntülerinin yer aldığı gönderide, “Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/Eğirdir’de bulunan Davraz Dağı’na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dâhil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.