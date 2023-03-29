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Mehmetçik şehit aileleriyle iftarda buluştu
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLERİN İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN DEPREM BÖLGELERİNDE GÖREV ALAN BİTLİS KOMANDOLARI ADIYAMAN BESNİ’DE ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI.
Genel 29.03.2023, 23:41
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk günlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev alan Bitlis komandoları, Adıyaman Besni’de şehit aileleriyle birlikte iftar yaptı.
Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçları olduğu her yerde oldu. Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayı tarafından Adıyaman Besni’de şehit aileleriyle bir araya gelerek iftar yaptı. Mehmetçik, iftar çadırında iftar yemeğinin ardından dualar okundu. Bitlis 10’uncu Komando Tugayı iftar yemeği sonra şehit aileleriyle sohbet edip çay ikramında bulundu.