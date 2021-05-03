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Mehmetçik, PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

ANKARA (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeye devam ediyor.

Genel 03.05.2021, 15:42
Mehmetçik, PKK’lı teröristlere ait sığınak ve mühimmatları temizlemeye devam ediyor

ANKARA (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeye devam ediyor.

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğine devam diyor. Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmat METİ Timlerince imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sırasında ise 2 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 6 adet 6’lı bomba atar mühimmatı, 12 adet RPG-11 mühimmatı, 7.360 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda EYP bulundu.
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