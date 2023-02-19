Mehmetçik deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Lojistik Merkezi’nde toplanan yardım malzemelerinin afetzedelere ulaştırılmasına devam edildiğini duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedelere yardım malzemesi ulaştırılmak üzere kurulan Hatay Lojistik Merkezi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin farklı noktalarından deprem bölgesine gönderilen ayni yardımların sevkine ait görüntülere yer verdi.