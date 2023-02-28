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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi ile görüştü
Mehmetçik deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.
Genel 28.02.2023, 22:54
Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, İskenderun’da enkaz kaldırma ve emniyet faaliyetine devam ediyor” ifadelerini kullanarak, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.