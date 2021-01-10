Mehmetçik çocukları sevindirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, kek ve meyve suyu dağıttı.

Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler, vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirip tedbirlere uymalarını istedi. Ekipler, daha sonra sokaktaki çocuklara bayrak, kek ve meyve suyu dağıttı. Ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocuklar askerlere teşekkür etti.