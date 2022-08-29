Mehmetçik Camii’nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içerisinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılışta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere şifa dilediğini ifade etti.

Mehmetçik Camii’nin açılışına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç katıldı.