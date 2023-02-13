Mehmetçik arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hijyen kiti dağıtımı da yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen yıkıcı depremler sonrasında Mehmetçik, hem arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor, hem de bölgede hijyen kiti dağıtımı yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı olan ve Kayseri’de konuşlu bulunan 1’inci Komando Tugay Komutanlığımız, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra Antakya’da vatandaşlarımıza hijyen kiti dağıtımı da yapıyor. Beraberiz Türkiye” ifadeleri kullanıldı.