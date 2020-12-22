Mehmet Âkif Bursa’da anıldı

Türk milletinin millî mutabakat metni olan İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. 20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy Haftası kapsamında hazırlanan sergide, Âkif’in hayatı ve eserleri hakkında önemli bilgi ve görseller yer alıyor.

Mehmet Âkif Ersoy, ‘20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası’ münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen programla anıldı. UNESCO Tarihi Miras Alanı’nda kurulan sergide, Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını ve yaşadığı dönemi anlatan yazılar, halkın duygularına tercüman olan dizeler, İstiklâl Marşı ve hayatına dair fotoğraflar yer aldı. Program, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Mehmet Âkif’in işgalci Yunan kuvvetlerinin Bursa’ya girmesiyle bir gecede yazdığı ‘Bülbül’ adlı eseri, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camii görevlisi Orhan Demirarslan tarafından ney ve bülbül sesleri eşliğinde seslendirildi. Duygulu anların yaşandığı programa Bursalılar da mesafe ve maske kuralına dikkat ederek ilgi gösterdi.

“Bursa için yazılmış ‘Bülbül’ şiiri”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 Aralık 1873’te doğan ve 27 Aralık 1936’da vefat eden Mehmet Âkif’in Türk milletinin millî mutabakat metni olan İstiklâl Marşı’nı ruhunda hissederek kaleme alan önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Millî Şairinş din-ü devlet, mülk-ü millet aşkı ve şuuruyla geçen çileli bir hayatın ardından güzel eserler bıraktığını belirten Başkan Alinur Aktaş, ‘Korkma’ diye başlayıp ‘İstiklâl’ diye biten İstiklâl Marşı’nı, milletinin ortak kaderi olarak gördüğü için “Safahat” adlı kitabına da koymadığını dile getirdi. Çanakkale’yi görmeden yazdığı “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirinin ise tam bir vecd hâli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Mehmet Âkif, milleti için hem kalemiyle hem de kelamıyla gayret eden, millî mücadele esnasında dur durak bilmeyen bir mücadele adamı ve mütefekkirdir. Mehmet Âkif Ersoy ve Bursa denilince akla hemen ‘Bülbül’ şiiri gelmektedir. Bursa’nın işgal yıllarının ıstırabını bütün benliğiyle hissedip, gözyaşlarıyla kaleme aldığı şiir, hepimizi derinden sarsmaktadır. 7 Mayıs 1921 tarihinde Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda ‘Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!’ diyerek bitirdiği ‘Bülbül’ şiiri hepimizin tüylerini diken diken etmektedir. Merhum Âkif, derviş gönüllü ve mütevazı olmasına rağmen mücadeleli hayatı filmlere, dizilere, tiyatrolara, kitaplara sığmayacak kadar destansıdır. Sergi vesilesiyle Millî şairimize ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Hem doğum tarihi hem de ölüm tarihi aralık ayında olan Mehmet Âkif’i sergiyle tekrar hatırlatmak ve anmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “2021 yılı, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü. Bu önemli tarihin çeşitli faaliyetlerle yâd edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve baş tacımız olan İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol mensuplarıyla birlikte sergi alanını gezdi.