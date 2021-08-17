Mehmet Erdem kimdir? Şarkıcı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve biyografisi...

Mehmet Erdem, geçtiğimiz senelerde ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği Hakim Bey şarkısına, kendine has bir yorum getirmiş ve bu yorumu ile oldukça beğenilmiştir. Mehmet Erdem, Hakim Bey şarkısını coverladıktan sonra ise oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kendine has şarkı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Erdem, birçok albüm çalışmasında da yer almıştır. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Erdem’in müzik tutkusu ailesinden gelmektedir.

Sinema salonlarında ve televizyon ekranlarında dikkatle izlenen birçok dizi ve filmin müziklerini yapan Mehmet Erdem aynı zamanda çeşitli projelerde yer aldı. Kullanıcılar ise Mehmet Erdem'in hayatını merak etmeye başladı. İşte, detaylar...

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem, aslen Malatya, Arapkir'lidir, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem, 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.

Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı.

Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

MEHMET ERDEM DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ

Polis - (2006)

Dol - (2007)

Sınıf - (2008)

İş Arıyoruz - (2008)

Deli Deli Olma - (2009)

Sizi Seviyorum - (2009)

Memleket Meselesi - (2010)

Avrupa Avrupa - (2011)

Leyla ile Mecnun - (2011)

Vücut - (2011)

Çalgı Çengi - (2011)

Kalbim Seni Seçti - (2011)

Aşk Kırmızı - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)

Cenaze İşleri - (2017)

ALBÜMLERİ

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)