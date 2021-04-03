Ankara’nın Keçiören ilçesine Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı.

Keçiören, Yükseltepe semtine Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı. Gerçekleşen açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan’ın çocukları Serdar Doğan ve Selçukkan Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kütüphanenin açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimize büyük, muhkem bir kütüphane açmayı düşünüyoruz. Gerek ilçemizden gerek ise Ankara’dan gelen çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanacağı bir kütüphane olacak. Rabbimin ilk emri, Oku, Allah’ın adıyla oku’dur. Dolayısı ile kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitimine önem vermeyen toplumların yücelmesi, yükselmesi mümkün değildir" dedi.

"Eğitimi, kültürü, bilimi çocuklarımıza vermeliyiz"

Başkan Altınok açılış konuşmasında, ilk göreve geldikleri 1994 yılından itibaren kütüphane konusunda çalışmalara başladıklarını ve 1995 yılında Fatih Kütüphanesini faaliyete geçirdiklerini söyleyerek şunları aktardı:

"Çocuklarımıza imkan vermemiz lazım. Geleceğimiz, çocuklarımıza verdiğimiz imkânlarla şekillenecek. Kütüphane hizmeti önemli bir hizmettir. 1995 yılında da Fatih Kütüphanemizi açmıştık. O zaman belediyelerde kütüphane falan yoktu. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Burada hem yetişkin hem de çocuk kütüphanesini açıyoruz. Burası memur anlayışıyla yönetilmeyecek, gerekirse gece 12’ye kadar açık olacak. Milli şuurla yetişmeyen neslin vay haline. Bizi biz yapan değerlerimizi unuttuğumuz zaman, yok olmaya mahkum oluruz. Eğitimi, kültürü, bilimi çocuklarımıza vermeliyiz. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için çok çalışmalıyız, onun için de çok okumalıyız. Atatürk, ’Türk milletinin en büyük düşmanı cehalettir’ diyor. ’İlim Çin’de de olsa gidin alın’ denmiştir. Hz. Ali, ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Bu nedenle biz de şehrimizde kütüphanelerimizin sayısını çoğaltacağız. Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir yuvada çalışması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

“Mehmet abimiz ülkemize, devletimize milletimize, büyük hizmetleri olan bir insandır”

Kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan hakkında da konuşan Altınok, "Kütüphaneye ismini verdiğimiz Mehmet abimiz ülkemize, devletimize milletimize, büyük hizmetleri olan bir insandır. Mehmet abi, kendi kütüphanesinde birçok eser olduğunu, bunları bağışlamak istediğini, gelecek neslin okuması gerektiğini söyledi. Çocuklarımızın geleceğini, tarihini öğrenmesi için bir adım atmak gerektiğini söyledi. Ben de o zaman bir kütüphane açalım, buraya da senin ismini verelim dedim. Mehmet abi yok, ismimi vermene gerek yok dedi, çünkü kendini aşmış bir insan. Bir şekilde kendisini ikna ederek Mehmet Doğan ismini bu güzel kütüphanemize verdik. Mehmet abi iz bırakan bir Alperen’dir. Alperen çizgisini de hiç bozmadı. Makam, mevki olunca bozuluyor insanlar. Onun hamuru, mayası sağlam olunca hiçbir zaman kendini bozmadı. Vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“7 bin 500 kitap, 144 çalışma alanı”

Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı bölümden oluşan kütüphane, yetişkinler için oluşturulan bölümde 6 bin kitap ve 104 kişinin aynı anda çalışabileceği masalar yer alırken, çocuklar için oluşturulan bölümde ise bin 500 kitap ile 28 çocuğun aynı anda faydalanabileceği masalar yer alıyor. Kütüphanede toplamda 7 bin 500 kitap, 144 de çalışma alanı bulunmaktadır.