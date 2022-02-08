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Mehmet Çalışkan adaylığını açıkladı

13 Mart’ta yapılacak olan Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası seçimlerine, S.S 142 No’lu Kestel Servis Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Çalışkan aday olduğunu açıkladı.

Genel 08.02.2022, 14:49
Mehmet Çalışkan adaylığını açıkladı

13 Mart’ta yapılacak olan Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası seçimlerine, S.S 142 No’lu Kestel Servis Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Çalışkan aday olduğunu açıkladı.

“Şimdi Değişim Zamanı” sloganı ile yola çıkan Kestel Kooperatifi Servis Taşımacılığı Başkanı Mehmet Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri bir düğün salonunda üyeleri ile buluştu. 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan kongre öncesi adaylığını açıklayan Mehmet Çalışkan, 2 bin 860 üyenin oylarına talip olduğunu açıkladı. Şeffaf bir yönetim ve istişare kültürü ile görev yapacaklarını vaat eden Çalışkan, ilk hedeflerinin korsan servisçilikle mücadele olacağının altını çizdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıya Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yanı sıra ilçe servis oda başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

“En büyük sorun korsan servisler”

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan adayı Mehmet Çalışkan, en büyük sorunun korsan servisler olduğuna işaret ederek, “Kanayan yaramız olan korsan servis taşımacılığı ile ilgili yıllardır muzdaripiz. Bunlar gün geçtikçe çoğalıyor. Bizler kararlı vaziyette bunların üzerine gideceğiz. Korsan servise karşı çok etkili mücadele edeceğiz. Bizler yıllarca bununla ilgili çalışmalar da yaptık. Bizim yedek araçlarımız bile merkez ‘S’ plakadır. Ekibimizle birlikte, kolluk güçleri ve zabıtayla beraber sahada birebir korsana karşı mücadele vereceğiz” dedi.

“Fiyat politikaları ile ilgili çalışmalar yapacağız”

Servislerin fiyat politikaları ile ilgili de çalışmalar yapacaklarını belirten Çalışkan, “Bizim her dönem fiyatlarımızla alakalı sözleşmelerden önce toplantı yapmamız gerekiyor. Bizim kendi toplantımız sözleşme görüşmelerinden önceye denk geldiği için fiyatlarımızı tam ayarlayamıyoruz. Burada bizim tavan fiyat olması, yani bir tarife gerekiyor. Biz bununla ilgili de çalışacağız” dedi.

Yakıtlarla ilgili indirim yapmak için girişimlerde bulunacaklarını altını çizen Mehmet Çalışkan, “Çalıştıkları yerden yüzde 5 indirim almalarını sağlayacağız. Çalıştıkları yer vermiyorsa, odanın gücü ile biz bunu üyelerimize sağlayacağız” diye konuştu.

“Üyelerimizin kazandığı yerde olacağız”

“1996 yılında Hilmi Demir tarafından odamız kuruldu. 4 dönem kendisi görev yaptı. Sonrasında Sadi Aydın Başkanımızı destekledik. Sadi başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyordur” diyerek sözlerini sürdüren Çalışkan, “Kimseyi kötülemekle ilgili derdimiz yok. Bu demokratik bir yarıştır ve biz üyelerimizin kazandığı yerde olacağız. İstişare halinde olacağız. Her zaman sahada olacağız. Fabrika önlerinde bizleri üyelerimiz görecek. 2 bin 860 üyemiz var. Bununla beraber o kişilerin aileleri de bu işten ekmek yiyor. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer’de üç bölge sorumlumuzu sahaya sürerek ekip çalışmasın başlatacağız. Belediye başkanlarımızla, UKOME toplantılarına katılıp, üyelerin menfaatine çözümler üreteceğiz. 13 Mart 2022’de odamızın kongresi yapılacak. İşini, ekmeğini seven herkesin bu kongreye katılım sağlamasını rica ediyorum. Biz herkesin oyuna talibiz. Ben değil, biz diyerek herkesle istişare ederek yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da ekibi ile birlikte yola çıkan Mehmet Çalışkan’ın başarılı olacağına inandığını ve yolunun açık olması temennisinde bulundu.

Mehmet Çalışkan’ın bugün doğum günü olması sebebiyle arkadaşları sürpriz yaparak bir pasta kesti. Pastanın ardından anne ve babasının elini öperek hayır duasını alan Mehmet Çalışkan, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanlığı için kolları sıvadı.

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