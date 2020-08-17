Mega yatı gören dönüp bir daha baktı
DÜNYA’NIN EN UZUN YATLARINDAN BİRİ OLAN "SCHEHERAZADE" İSİMLİ ULTRA LÜKS MEGA YAT BODRUM’A DEMİR ATTI. UZUNLUĞU 140 METRE OLAN YATA BAKAN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI
Dünya’nın en uzun yatlarından biri olan "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat Bodrum’a demir attı. Uzunluğu 140 metre olan yata bakan dönüp bir daha baktı.
Dünyanın en uzun yatları sıralamasında 14’üncü sırada yer alan "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat Bodrum’a açıklarına demir attı. Bir süre açıkta duran yat daha sonra gemi yanaşma iskelesine yanaştı. Gıda ve yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenilen yatın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.
Yüzen saray
Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan ve üzerinde helikopter pisti bulunan yatın içi ise 5 yıldızlı otel. Spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, savuna ve jakuzili bulunuyor. 2 jet siki, bir araç otoparkı ile bir motor yatta yatın içerisinde olan araçlardan bazıları. Dünyanın en zengin ailelerine ve bir çok dünya yıldızını taşıyan ultra lüks mega yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı öğrenildi.
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25