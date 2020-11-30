Mega projenin tabliyeleri Gelibolu’ya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Hizmete girdiğinde “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak olan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün ayaklarının yüksekliği, Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi’ni geçti. 3 adet Mega Blok, Gölcük Çimtaş Tesislerinden Gelibolu’ya ulaştı. Tabliyelerin taşınması sırasında Türk bayrağı ile kaplanan bloklar görsel bir şölen oluşturdu.

Asma Köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmaları devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde; 1 adet betonarme viyadük, 2 adet hidrolik köprü, 3 adet alt geçit köprüsü, 20 adet üst geçit, 34 adet alt geçit, ve 205 adet menfez tamamlanmış; 3 adet alt geçit, 22 adet üst geçit, 6 adet köprü, 10 adet kutu menfez, 12 adet kavşak, 3 adet otoyol hizmet tesisi, 3 adet ücret toplama istasyonu, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 adet betonarme yaklaşım viyadüğü ve otoyol bünyesinde yer alan 1 adet betonarme viyadükte çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatlar yüzde 99 oranında tamamlandı

Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, “Ana kablo tel imalatları tamamlanırken; tel demet imalatında yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. Ayrıca fabrikada tabliye imalatları kapsamında panel imalatında yüzde 92, blok imalatlarında ise yüzde 45 gerçekleşme sağlandı” denildi.

3 adet mega blok Gelibolu Tabliye Depo Sahasına getirildi

Fabrikada tamamlanan 3 adet Mega Bloğun, Gölcük Çimtaş Tesislerinden Gelibolu Tabliye Depo Sahasına getirildiğinin de vurgulandığı açıklamada, “Tabliyelerin taşınması sırasında Türk Bayrağı ile kaplanan bloklar görsel bir şölen oluşturdu. Kedi Yolu Montajının tamamlanması ile mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanılacak” ifadeleri kullanıldı.

“1915 Çanakkale Köprüsü” sayesinde Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek

Çanakkale Boğazı’nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan “1915 Çanakkale Köprüsü”nün ayaklarının yüksekliğinin, 300 metrenin üzerine çıktığı, Köprünün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak, hizmete açılacağı da dile getirilirken, köprü sayesinde Çanakkale Boğazı’nın 6 dakikada geçilebileceğine dikkat çekildi.

Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde tamamlandı:

“Hizmete girdiğinde ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alacak olan ‘1915 Çanakkale Köprüsü’nün her iki yakasında, 333’er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmında, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini simgelemesi amacıyla; top mermisi şeklinde eklentiler monte edilecek. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak.”