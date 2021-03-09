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’Medipol İK Ödülleri’ çevrim içi törenle sahiplerini buldu

Çevrim içi düzenlenen ’3’üncü Medipol İK Ödülleri’ gecesinde 14 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Genel 09.03.2021, 14:50
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’Medipol İK Ödülleri’ çevrim içi törenle sahiplerini buldu

Çevrim içi düzenlenen ’3’üncü Medipol İK Ödülleri’ gecesinde 14 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen ‘3’üncü Medipol İK Ödülleri’ çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2020 yılının en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Törenin açış konuşmasını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi. Uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydeden Vardarlıer, “Kazanan isimlerin belirlenmesi için halka açık oylama gerçekleşti. Bu oylama ile katılımcılar kategoriler için belirlenen kişi ve firmaları direkt olarak oylayabildi veya yorum kısmında dilediği kişi veya firmayı belirtebildi” dedi.

14 ayrı kategoride ödüllerin verildiği gece, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ödülleri kazananlar şöyle açıklandı:

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: FLO (Çocuklar için Birlikte Adım Atalım Projesi)

Yılın En İyi Hayvan Dostu Projesi: GETİR (Mama Gönder Projesi)

En İyi Tedx Konuşmacısı: Prof. Dr. Uğur Batı

Evde kal Videosunu En İyi Çeken Ünlü: Nil Karaibrahimgil,

Yılın En Çok Çalışılmak İstenen Kurumu: Mercedes-Benz Türkiye,

İşe Alımda Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Kurum: Koç Holding

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmede En İyi Kurum: Turkcell

Yılın En İyi İş Dergisi: Franchise Market Türkiye

Yılın En İyi İK Danışmanlık Firması: İK Üssü

Yılın En İyi İş Arama Portalı: Kariyer.net

Yılın En Çok Dinlenen Sanatçısı: Zeynep Bastık

Yılın En İyi Oyuncusu: Ezgi Mola

Yılın En Fayda Sağlayan Sosyal Medya Fenomeni: Pelin Akil Altan

Yılın En İyi Farkındalık Yaratan Yazarı: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
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