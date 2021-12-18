banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

MediaMarkt ve Oral-B ağız bakımında güçlerini birleştirdi

- MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş:- “Ağız ve diş bakım kategorisindeki hedefimiz mevcut payımızı daha da artırmak ve sunduğumuz teknolojik ürünlerle ağız bakımının da uzmanı olduğumuzu göstermek”

Genel 18.12.2021, 14:20
MediaMarkt ve Oral-B ağız bakımında güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B’nin yenilikçi teknolojiye sahip iO ürününü mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkardı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle içerisinde teknoloji barındıran onlarca kategoriden binlerce ürünü tüketicilere sunuyor.

Bu kategorilerin arasında özellikle salgın süreciyle tüketicilerin her zamankinden daha fazla talep gösterdiği sağlık ve hijyen ürünleri ise dikkati çekerken en çok ilgi genellikle akıllı saatler ve bilekliklere, yürüme bandı, tansiyon ölçerler ve akıllı diş fırçalarına yöneliyor.

Bu kategorilerdeki ürün gamını her geçen gün daha da genişleten MediaMarkt, geçen günlerde de şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B ile iş birliği gerçekleştirdi.

- Oral-B’nin yenilikçi ürünü iO ve Oral-B standları MediaMarkt’ta

Ar-Ge çalışmaları altı yıldan uzun süren ve baştan sona yenilikçi bir teknolojiye sahip Oral-B iO’da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor. Bu da en yumuşak ve etkili temizliği sunuyor.

Oral-B’nin bu yenilikçi teknolojiye sahip ürününü bünyesinde satışa sunan MediaMarkt, buna ek olarak seçili mağazalarında oluşturduğu alanlarda da interaktif diş fırçalama koçluğu, fırçalama modları, fırça başlığı değiştirme rutinleri, hassas diş eti temizliği ve etkili diş beyazlatmaya dair fırça kullanım modları gibi günlük diş temizliğinde hayatı kolaylaştıran hem teknik hem pratik bilgiler veriyor. Oral-B stantları, MediaMarkt’ın farklı illerdeki yaklaşık 20 mağazasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, ağız bakım ürünlerinde sundukları geniş ürün çeşitliliğiyle ağız bakımında da işin uzmanı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Oral-B’nin diş fırçalarını teknoloji raflarına taşıyan inovasyonu bizim gibi son kullanıcıya ulaşan satış noktaları için çok değerli. Yeni açılan her kategori beraberinde yeni bir alan yaratıyor. O alan büyüdükçe rekabet artıyor ve bundan günün sonunda yine tüketici kazanıyor. Oral-B ve P&G’nin güç ve inovasyonu bizim uzmanlığımız ve tüketiciye sunduğumuz güvenle birleşince müthiş bir sinerji ortaya çıkıyor. MediaMarkt olarak ağız ve diş bakım kategorisinde adres olacak ürün çeşitliliğimiz, mağaza içi yatırımlarımız ve dijital kanalımız ile müşterilerimize en yeni teknolojileri ulaştırıyoruz. Bu alandaki hedefimiz ise mevcut payımızı daha da artırmak ve sunduğumuz teknolojik ürünlerle ağız bakımının da uzmanı olduğumuzu göstermek. Halihazırda Oral B’nin elektrikli diş fırçalarını ve şarjlı ağız duşu ürünlerini bünyemizde memnuniyetle bulunduruyoruz ve Oral-B iO’nun da tüketiciden tam not alacağına hiç şüphemiz yok. Biz de MediaMarkt olarak tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmek için en yeni ürünleri onlarla buluşturmaya devam edeceğiz.”

P&G Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Sağlık Bakımı Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Akkiriş ise Oral-B'nin, yarım yüzyıldan daha fazla süredir ağız bakımını devrimselleştiren inovasyonlarla bir adım önde olmayı misyonu haline getirdiğini aktararak, "Bu kapsamda her zaman ilham veren, ileri teknolojili ve üstün performanslı ürünleri pazara sunuyoruz. Ağız bakımda devrim yaratan diş fırçamız Oral-B iO’da OLED interaktif ekranı, kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiren akıllı basınç sensörü, yapay zekayla desteklenen 3D AI Brushing Recognition teknolojisi ve her fırçalama süresini takip eden görsel zamanlayıcı ile fırçalama konusunda daha önce görülmemiş bir adım olarak yeni bir sektör standardı belirliyor. Son teknolojiye sahip ürünümüzün, tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

#MEDİAMARKT #Oral-B
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8