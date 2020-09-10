Meclisteki kavganın tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı üçüncü oturumunda çıkan kavganın tarafları konuştu. Dişi kırılan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, “Herkes yaptığıyla kalır o meclise yazık ettiler” dedi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Bu olayı provoke eden Zeydan Karalar’ı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Karalar ise "Üzücü bir olay ama bizim arkadaşlarımız tarafından yapılan bir iş değil" ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı üçüncü oturumunda çıkan kavga sırasında MHP’li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişinin kırılmasının ardından AK Parti ve MHP’liler hastane önünde basın açıklaması yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Adana Büyükşehir Belediyesinin bugün yapılan toplantısında gündeme gündem dışı madde getiren ve bu gündem dışı getirilen maddelerin oylanmasındaki hukuka aykırılığa itiraz eden büyükşehir meclis üyemize CHP’li meclis üyesinin saldırısı ile başlayan bu kavganın Adanamıza yakışmadığını ve üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Saimbeyli belediye başkanımız Mustafa Şahin beye yapılan fiili bir saldırı var. Kendisinin şuan hastanede kontrolüne devam ediliyor. Bu olayı provoke eden, bu olayın Adana’da yaşanmasına sebebiyet veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı şiddetle kınıyorum” dedi.

Başkan Ay, eğer AK Parti’li ve MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin kıllarına zarar gelirse bunun birinci müsebbibinin Zeydan Karalar olacağını ifade ederek, “Burası hukuk devletidir. Hiç kimse hukukun önünde kendisini tutamaz. Belediye başkanı yapılan oylamayı saydırmayarak oldu-bitti suretiyle hukuksuz bir yönetim anlayışını Adana’ya dayatamaz” diye konuştu.

Darp edilen ve dişi kırılan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de, “Durumum iyi bir şey yok. Orada arkadaş herkese vurmaya çalışırken bir yumrukta bize salladı. Herkes yaptığıyla kalır o meclise yazık ettiler. O mecliste 6 yıldır hiçbir şey olmuyordu. Herkes fikrini net olarak söyleyebiliyordu. Bende hiçbir şeye karışmıyordum bende kalktım kimse kimseye vurmasın isterken ismini bilmiyorum ama meclis üyesiymiş yumruğu bana geldi” şeklinde konuştu.

Makamında açıklamada bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, belediye meclisinde istemedikleri bir hadise meydana geldiğini belirterek, "Bizi, Meclisi yüzbinlerce vatandaş izliyor. Kim olumlu kim olumsuz takdir yüce milletin. Videoları da dağıtacağız. Bizim arkadaşın arkadaşa otur diye yürümesini de vereceğiz. Arkadaşların saldırısını yumruk atmalarını da vereceğiz. Hangi arkadaşın Saimbeyli belediye meclis üyesine denk geldiğini göreceksiniz. Ona da geçmiş olsun. Bizim arkadaşımızın en ufak şeyi yok ona” diye konuştu.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişinin kırılması iddialarına da Kararlar, “Onlar öyle söylüyor ben bilmiyorum. Hastaneye de gittiler ama tabii ki üzücü bir olay ama bizim arkadaşlarımız tarafından yapılan bir iş değil. Bizim arkadaşlarımıza saldıran kendi arkadaşlarının dirseği değmiş oraya. Vatandaşımız her şeyi bilsin ona göre karar versin” dedi.