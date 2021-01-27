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Meclis gündemi İzmirlilerin oylarına sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrasi Araştırmaları Derneği ve İzmir Kent Konseyi arasında imzalanan protokol ile Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen izmir.referandom.com adlı dijital katılım ve izleme aracı projesinin çevrim içi tanıtım toplantısına katıldı. Meclis toplantılarındaki maddelerin online olarak İzmirlilerin oylarına sunulacak olması hakkında konuşan Başkan Soyer, “Demokrasinin dijitalleşmesinden başka çaremiz yok. Yeni enstrümanlar, kreatif çözümler getirmek zorundayız” dedi.

Genel 27.01.2021, 13:54
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Meclis gündemi İzmirlilerin oylarına sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrasi Araştırmaları Derneği ve İzmir Kent Konseyi arasında imzalanan protokol ile Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen izmir.referandom.com adlı dijital katılım ve izleme aracı projesinin çevrim içi tanıtım toplantısına katıldı. Meclis toplantılarındaki maddelerin online olarak İzmirlilerin oylarına sunulacak olması hakkında konuşan Başkan Soyer, “Demokrasinin dijitalleşmesinden başka çaremiz yok. Yeni enstrümanlar, kreatif çözümler getirmek zorundayız” dedi.

Demokrasi Araştırmaları Derneği ve İzmir Kent Konseyi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ’izmir.referandom.com’ adlı dijital katılım ve izleme aracı projesinin çevrim için tanıtım toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay’ın katıldığı toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Demokrasi Araştırmaları Derneği’nden Kadir Çetin ile dernek üyeleri de internet üzerinden bağlandı.

İzmirliler alınacak kararlarda söz sahibi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, şehrin geleceği ile ilgili kararların alındığı meclis toplantılarında, gündeme alınmış ve alınacak maddelerin bir eleme sürecinden geçirilmesi ve online bir platform üzerinden kentlilerin oylarına sunulması amacını taşıyan projenin tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyecanlı olduğunu söyledi. Başkan Soyer, “Bütün dünyada totaliter ve popülist iktidarlar hızla demokrasiden uzaklaşırken, Türkiye’de bir kent, İzmir ’Biz nasıl demokrasiyi daha geliştirebiliriz? Demokrasinin dijitalleşmesini nasıl mümkün kılabiliriz ve nasıl daha çok demokrasi değerlerini gündelik hayata, insanlara aktarabiliriz, paylaşabiliriz’ bunun derdine düşüyoruz. Bu çok kıymetli bir girişim. Demokrasinin erdemlerinde bir sorun yok. İnsanlar demokrasi krizi yaşıyor. Dünyada demokrasi krizi var, dedirten şey, demokrasinin erdemlerinin zafiyetlerinden kaynaklanmıyor. Tam tersine belki de o erdemlerin yeteri kadar geniş, yeteri kadar yaygın bir biçimde insanlarla buluşamıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir” diye konuştu.

“Çare demokrasinin daha fazla yaygınlaşması”

Demokrasinin dijitalleşmesinden başka çaremiz yok” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni enstrümanlar, kreatif çözümler getirmek zorunda olduklarını belirtti. Soyer, şunları söyledi: “Demokrasinin, insanlığın en büyük inovasyonu olarak geleceğimizi aydınlatacak bir yaşam tarzı sunduğunu aklımızdan çıkarmadan, onun nasıl kıymetli bir yaşam biçimi olduğunu her gün daha fazla anlatmak zorundayız. Demokrasiden gittikçe uzaklaşılırken, çarenin demokrasinin daha fazla yaygınlaşması ve dijitalleşmesinden geçtiğini düşünüyoruz. O nedenle Kent Konseyi’nin Demokrasi Araştırmaları Derneği ile yaptığı anlaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz.”

Yepyeni enstrümanlar, yepyeni mecralar, kreatif çözümler kullanarak katılımcılığı, şeffaflığı, genel olarak demokrasiyi yerel yönetimde bir yaşam biçimine dönüştürmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer, o nedenle bu girişimi de çok değerli bulduklarını ifade etti.

“Korkmadan, çekinmeden ortak akla değer verdi”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ise ortak aklın ve başkalarını duymanın önemi konusunda gerçekten değerli bir ürün ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Işık, “Ben öğrencilerime hep kulak kepçesini büyük tutmaktan, söylenen ve söylenmeyen pek çok şeyi duymaktan, fark etmekten söz ederdim. Dijital katılımının da bu çağda böyle bir araç olduğunu düşünüyorum. Başkan Soyer’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Korkmadan, çekinmeden ortak akla verdiği değerle, vizyonla bakabilen, gerçekten katılımcılığa değer veren bir belediye başkanı. Bize inanan, güvenen, kendisinin de vizyonuyla bizimkini birleştirebilen bir başkan olmasaydı, bugün aramızda olmayacaktı ve biz daha eksik başlayacaktık bu çalışmaya” diye konuştu.

Demokrasi Araştırmaları Derneği’nden Kadir Çetin de bu çalışmayla birlikte İzmir’de yurttaşların meclis gündeminden haberdar olacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun’un kolaylaştırıcılığında “Dijital Çağda Şeffaflık, Yerel Katılım ve Demokrasi Paneli” yapıldı. Panelde Bekir Ağırdır ve Prof. Dr. Fuat Keyman birer konuşma yaptı.
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