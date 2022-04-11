banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Brent petrol 100 doların altında
Brent petrol 100 doların altında
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne ‘tükürüklü taciz’ kamerada

Mecidiyeköy’de bir şahıs seyir halinde olan kadın motor sürücüsünü önce tükürerek taciz etti ardından da araçtan inerek kadın sürücüye tehditler savurdu. O anlar sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Genel 11.04.2022, 09:39 11.04.2022, 12:26
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne ‘tükürüklü taciz’ kamerada

Olay geçtiğimiz gün Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy’de seyir halinde olan kadın motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya yan şeritte araç içerisinde ilerlemekte olan bir grup genç tarafından motoruna tükürülerek taciz edildi. Kendisine yapılan ‘Tükürüklü Taciz’ e kayıtsız kalamayan genç kadın ise motorunu durdurarak arabadaki gruba tepki gösterdi. Genç kadının tepkisi sonrası araç içerisinden inen bir şahıs motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya’nın üzerine yürüyerek hakaret etti ve tehditlerde bulundu. O anlar sürücünün motor kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Motoruma tükürdüler”

Yaşadığı taciz olayını anlatan Mira Cihan Yalçınkaya, “Hava biraz güzeldi. Motorumla trafiğe çıktım, Halıcıoğlu taraflarında biraz gezdim. Tekrar Mecidiyeköy’e dönüş yaparken yanımda yüksek sesle müzik dinleyen arabanın içerisinde bir grup genç vardı. Kulağımda müzik vardı, ben onları duymadım. Sürekli olarak bana bakarak ve benim hakkımda konuşup güldüklerini fark ettim. Umursamadım. Beni taciz ediyorlardı ama kulağımda müzik olduğu için ne söylediklerini anlayamadım. Bu yüzden de benim onları umursamadığımı düşündüler. Sonra benim onlara motorla yaklaşmamı bekleyip, motoruma tükürdüler. Motorun önüne geldi tükürük. Ben de onlara terbiyesiz, ahlaksız diye bağırdım. Önce eliyle işaret edip kenara çek dedi. Sonra arabayı önüme doğru kırmaya başladılar ve beni İETT otobüsüyle kendi arabalarının arasına sıkıştırmaya çalıştılar. Ben de sıkışacağımı düşündüğüm için ilerlemedim. Ben şeridin ortasından gidiyordum, kendisi önüme geçti. Ben de durmak zorunda kaldım, ilerleyemedim” dedi.

“Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm diyerek tehdit etti”

Şahsın kendisine savurduğu tehditleri anlatan Yalçınkaya, “Arabasından hakaretler ederek indi ve üzerime yürüdü. Benim terbiyesiz ahlaksız dememi küfür olarak algılayıp sen bana küfür edemezsin dedi. Seni öldürürüm, dua et kadınsın sen, Ben sana kasıtlı yapmadım bunu dedi ama kasıtlı olarak gözümün içine bakarak yaptı. Kasıtsız yapsa bu kadar gerilmeyiz, insanlık hali deriz. Ardından arkadaşları geldi ve bunu arabaya bindirmeye çalıştılar. Arabaya giderken hala beni tehdit etmeye devam etti. Arkadaşları bunu arabaya bindirdi ve tekrardan tehdit ederek gidince ben yine kızdım. İnsanları taciz ediyorsunuz, arkanızda motor olduğunu görmüyorsunuz dedim. Tekrar arabadan indi. Yanıma geldi ve eliyle işaret ederek seni öldürürüm, senin kafanı kırarım diyerek tehdit etmeye devam etti. Benim kafamda kask vardı ve kafasını bana doğru yaklaştırdı. Kamera açısında da net olarak belli aramızda en fazla 10 cm vardı. Sonra tekrar hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Arkadaşları onu tekrar arabaya götürüp sakinleştirirken ben de trafikten faydalanıp direkt aralardan kaçmaya başladım. Çünkü daha ileride de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüm” diye konuştu.

“Hoşgörüsüzlükten dolayı böyle durumlar yaşanıyor”

Mira Cihan Yalçınkaya’ya destek veren Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik ise, “Biz ‘Kazasız Kul Olmaz’ farkındalık projesiyiz. 20 yıldır bu ihmaller ve kazaların azalması için gerek sanatsal gerekse diğer faaliyetlerle çalışıyoruz . Bu olaya baktığımızda sosyolojik ve psikolojik olarak iki farklı yapısı var. Bir saniyelik hoşgörüsüzlükten dolayı böyle durumlar yaşanıyor. Kadın sürücü diye ayırmak istemiyoruz. O biraz ötekileştirme oluyor. O yüzden özellikle erkek sürücü tarafından kadın sürücüye taciz, en ufak bir el kol hareketi, sesli bir hareket olduğunda kadının kafasında daha farklı bir boyutlara ulaşıyor ve o an daha çok heyecanlanıyor. Ötekileştirildiği için kazaya sebep olabiliyor. Ben ve ekibim sürekli olarak baktığımızda bütün yaşananların bir saniyelik hoşgörüsüzlükten olduğunu görüyoruz. Psikolojik olarak karşı taraf stresli de olabiliyor, şu sıralar Ramazana da bağlamak istemiyorum ama birçok kişi de şu an orucun verdiği gerginlik de oluyor. Böyle olaylarda şikayetçi olunmadığında da pek çok sorun ortaya çıkıyor. Biz böyle olaylara karşıyız. Uzuv kayıpları olabilir, engelli adayları olabilir, ölümler olabilir. Hayatımın yarısı morglarda geçti. Arkadaşlarım, tanımadığım insanlar, hanımefendiyi de tanımıyoruz ama tanımaya da gerek yok bu olayın arkasında durmak için. Kesinlikle biz onun arkasındayız. Bu çok maganda bir hareket. Genel olarak iki tarafında hoşgörülü olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

O anlar kamerada

Sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde ise tükürüklü tacizi gerçekleştiren şahsın aracından inerek sürücü kadının üzerine yürümesi ve tehditler savurarak sergilediği agresif tavırları yer alıyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
parçalı bulutlu