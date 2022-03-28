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MEB’den “Çevre Dostu 1000 Okul” projesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” tanıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, “Bizim hedefimiz 1000 okul ile başlayıp 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okular olması” dedi.

Genel 28.03.2022, 16:40
MEB’den “Çevre Dostu 1000 Okul” projesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” tanıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, “Bizim hedefimiz 1000 okul ile başlayıp 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okular olması” dedi.

Programın tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilincini aşılamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte projeler yürüttüklerini belirtti. Müfredata iklim değişikliği konusunun eklendiğini, ara tatilde ilk kez öğretmenlere hizmet veren Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) beraber oluşturulan içeriklerle ilk kez çevre ve iklim değişikliğine ilişkin eğitimler verildiğini belirtti.

“Öğrencilerimizin en fazla vakit geçirdiği yerler okullar”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisinden önce konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un değindiği ‘Green Metric’ programının Türkiye’deki öncülerinden olduğunu vurgulayarak, “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde rektör iken Green Metric’i Türkiye’ye getiren ve tanıtımını yapan bendim. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ben ÖSYM Başkanlığına geçene kadar Green Metric’de üniversiteler arasında Türkiye birincisiydi. Bu çevre bilincinin, konulmuş olan hedefin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çevre bilincinin, eğitimin tüm kademelerinde aynı duyarlılıkla devam etmesi ülkemizin çevre dostu bir ülke olması anlamında çok kıymetli bir adım olacak. Çünkü öğrencilerimizin en fazla vakit geçirdiği yerler okullar. Dolayısıyla okullarda çevre dostu bir iklim, nasıl sıfır şiddet iklimi tesis etmeye çalışıyorsak, sıfır atık iklimini de okullarımıza yaymamızın çok uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Her ilçede çevre dostu en az bir okul olmasını istedik”

Eğitimler zorunlu olmamasına rağmen 100 bine yakın öğretmenin bundan faydalandığını belirten Özer, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’nin de iki bakanlığın birlikte atılan adımlarından biri olduğuna işaret etti. Proje çerçevesinde tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere 1000 okul belirlediklerini anlatan Bakan Özer şunları kaydetti:

"Her ilçede çevre dostu en az bir okul olmasını istedik. O ilçedeki diğer okullardan yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler buraya gelecek, yapılan uygulamaları görecek ve kendi okullarına da aktaracak. Bizim hedefimiz 1000 okul ile başlayıp 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okular olması. Bu proje çerçevesinde öncelikli olarak tüm okullarımızda güneş enerjisi panelleri kurulacak. Yağmur suyu depolama üniteleri kurularak okulun bazı ihtiyaçlarında kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda 1000 okulumuzun tamamında kurulan kütüphaneler sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Tanıtım filminde olduğu gibi yemekhanelerde, kantinlerdeki organik atıklar kompost makinaları ile gübrelere dönüştürülecek ve çocuklarımız bu kompostlarla bitki yetiştirecek."

“Bundan sonraki süreçte sürekli gündemimiz olacak iklim değişikliği konusunu birlikte inceleyelim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen ve yine Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan bir programda 1000 Çevre Dostu Okul projesinin temellerinin atıldığını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki süreçte sürekli gündemimiz olacak iklim değişikliği konusunu birlikte inceleyelim ve çocuklarımıza bu noktada bilinci ve farkındalığı artırmak adına bir ortak çalışma yapalım dedik ve o hikaye aslında o gün orada başladı. Bugün hamdolsun bin okulda çevre dostu okul projesi başladı. Yine iklim değişikliği ile mücadele noktasında çocuklarımızı ilgilendiren çok kıymetli adımlar atıyoruz. Özellikle 7 ve 8’inci sınıflarda okutulan ‘Çevre Eğitimi’ dersinin iklim değişikliği ile uyumlu bir ders olarak yenilenmesi, yine seçmeli olarak ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ dersinin okutulması konusunda gerekli mevzuatın değiştirilmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde sağ olsunlar Sayın Bakan aksiyon aldı. Bunun da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bizim tüm mücadelemiz, gençlerimiz, yavrularımız ve geleceğimiz için. Bu mücadele de eğitim ile başlıyor. Bu manada da bu eğitimin ilkokulda başlaması adına 1000 Çevre Dostu Okul yapılması çok çok önemli. İnşallah bizden sonra gelen gençlerimiz bizden daha iyi şartlarda yaşayacak, inşallah daha iyi şartlarda eğitim alacak ve çok daha fazla yeşil alanları olacak.”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Özer ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, okuldaki çalışmaları inceledi; sınıfları, geri dönüşüm ünitelerini inceleyerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

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