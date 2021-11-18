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MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti

Milli Eğitim Bakanlığınca, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edildi.

Genel 18.11.2021, 14:41
MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı.

Buna göre, yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak.

Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede, 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.

Ara tatillerde kurs yapılmayacak

Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.

Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.

Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler güncellendi

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

6. ve 10. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım'da başlayacak.

Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

Kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde, kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.

Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek.

Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.

Özel eğitim okulu ve sınıflarında izleme ve değerlendirme sınavı eğitim kurumunca yapılacak.

Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince e-Kurs modülüne işlenecek.

Yaz dönemi kurslarına başvurular

6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.

Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.

Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.

#türkiye
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