banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

’Max’ ve ’Duman’ öğrencilerin maskotu oldu

Başkent’te yer alan Muammer Şahin Ortaokulu’nun yaklaşık 2 yıl önce gelen misafirleri Max ve Duman, adeta öğrencilerin maskotu oldu. Golden Retriever cinsi bir köpek olan Max ve Tekir cinsi bir kedi olan Duman, öğrencilerin neşe kaynağı ve can dostları oldu.

Genel 19.02.2022, 12:59
’Max’ ve ’Duman’ öğrencilerin maskotu oldu

Başkent’te yer alan Muammer Şahin Ortaokulu’nun yaklaşık 2 yıl önce gelen misafirleri Max ve Duman, adeta öğrencilerin maskotu oldu. Golden Retriever cinsi bir köpek olan Max ve Tekir cinsi bir kedi olan Duman, öğrencilerin neşe kaynağı ve can dostları oldu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Muammer Şahin Ortaokulu öğrencileri, can dostları olan Max ve Duman ile birlikte olmaktan çok mutlu. Yaklaşık iki yıl önce Okul Müdürü Cengizhan Yaşa’nın talebi doğrultusunda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla Golden Retriever cinsi bir köpek olan Max, Muammer Şahin Ortaokuluna sahiplendirildi. Yaklaşık 1 buçuk yıl kadar sonra da Max’ten kaçarak ağaca tırmanan Tekir cinsi bir kedi olan Duman’ı kurtaran okul yönetimi onu da sahiplenme kararı aldık. Bu süre zarfında ikisinin de bakımını üstlenen okul yönetimi ve öğrenciler durumdan çok memnun. Duman derslere giriyor, sınıflarda dolaşıyor, öğrenciler ile birlikte aynı sıraları paylaşıyor. Max ise teneffüs vakitlerinde bahçeye çıkan öğrenciler ile koşuyor doyasıya eğleniyor. Öğrencilerin bu durumdan çok memnun olduğunu kaydeden Okul Müdürü Cengizhan Yaşa, bundan sonra bir de tavşan ailesi kurmayı planladıklarını söyledi.

“Okulumu bir sevgi okulu haline getirmeyi hayal ettim”

Muammer Şahin Ortaokulu Müdürü Cengizhan Yaşa, “Okulumu bir sevgi okulu haline getirmeyi hayal ettim. Sevgi okulu olması için de en önemli unsurun hayvanlar olması gerektiğini düşündüm. O günlerdeki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da teşvikleri ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yardımıyla, önce Max’i sahiplendik. Daha sonra Max’ten bir şekilde korkan ve o zaman yavru olan Duman ağaca tırmandı, onu da oradan indirdik. Çok sevdik, bırakamadık ve onu da sahiplendik. Çocuklar çok mutlular, özellikle Max’ten dolayı çok mutlular. Duman da sınıfları dolaşıyor, derslere katılıyor, denetimlerde bulunuyor. Onlara en iyi şekilde bakıyoruz. Hiçbir şekilde okulların tatil olduğu günlerde buraya gelmemezlik olmuyor. Genellikle ben geliyorum mama ve su için. Çocuklar çok mutlular. Max yeni geldiğinde alışamadılar. Ama gördüler ki Max onlardan da çocuk, o da onları çok seviyor, beraber oynuyorlar bahçede” ifadelerini kullandı.

“Ne olursunuz babamla konuşun, ben de eve bir kedi ya da minik bir köpek almak istiyorum”

Öğrencilerinde, Max ve Duman geldikten sonra hayvan sevgisinin oldukça arttığının altını çizen Okul Müdürü Yaşa, bazı öğrencilerin evlerinde de bir hayvan sahiplenmek istediklerini belirterek, “Bir kız öğrencim geldi ve ‘ne olursunuz babamla konuşun, ben de eve bir kedi ya da minik bir köpek almak istiyorum’ dedi. Biz de konuştuk babasıyla, olacak inşallah” açıklamasında bulundu.

“Oraya da tavşan ailesi kuracağım”

Öğrencilerinin mutlu olması ve okulunun bir sevgi yuvasına dönüşmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Okul Müdürü Yaşa, bir sonraki aşamada öğrencilerine bitki sevgisi aşılamak için fidan dikme işlemi yapacağını hatırlatarak, “Çok yakında çok güzel meyve ve çam ağacı fidanlarımız gelecek. Max’i çekerken tanık olduğunuz fidanlığa dikeceğiz onları. Ben oraya tavşan ailesi kuracağım. Tavşanlar da bildiğim kadarıyla çok çabuk ürüyorlar, bir sürü tavşanımız da olacak. Max de mutlu olacak. Herkes mutlu olacak bu okulda” diye konuştu.

“Max buradaki hocalarımız ve öğrencilerimiz ile gayet iyi anlaştı”

Max’i sokakta bulduklarını ve daha sonra Okul Müdürü Cengizhan Yaşa’nın talebi doğrultusunda öğrenciler ile buluşmasını sağladıklarını belirten Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar, “Max’i biz sokakta bulmuştuk. Daha sonra da okul müdürü Cengizhan bey, çocukların iletişimini geliştirmek amacıyla bir köpek sahiplenmek istediklerini bize söylediler. Biz de Max’in uygun olacağını düşündük. Gerekli kısırlaştırma ve tedavi işlemleri bittikten sonra Max’i Cengizhan bey öncülüğünde okulumuza sahiplendirdik. Yaklaşık iki yıldır da aşıları, bakımı ve mama desteği konusunda Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Max buradaki hocalarımız ve öğrencilerimiz ile gayet iyi anlaştı. Biz de bu durumdan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 23 32
10. Keçiörengücü 24 31
11. Gençlerbirliği 25 31
12. Tuzlaspor 22 30
13. Manisa Futbol Kulübü 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14