'Mavi vatan'a 3 yeni MİLGEM geliyor

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin milli imkanlarla geliştirdiği ve yerli imkanların üst düzeyde kullanıldığı MİLGEM Projesi'nde 6, 7 ve 8'inci gemilerin ihale süreci başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye" hedefiyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu çalışmalarda "mavi vatan"ın da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz gücünü artırmak için çok yönlü faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

İlk milli savaş gemisi MİLGEM Projesi kapsamında yüzde 100 yerli tasarıma sahip platformların Deniz Kuvvetlerinin kullanımına sunulduğuna işaret eden Demir, ADA sınıfı korvetlerin devamı niteliğindeki İ-Sınıfı fırkateynlerin ilki olan MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisinin inşa çalışmalarının ise devam ettiğini dile getirdi.

Demir, "Yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan gemileri bile rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaşmış durumdadır. Bu güçle MİLGEM Projesi'nde önemli bir adım daha atıyoruz. 6, 7 ve 8'inci gemilerin ihale süreci başladı. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizi en kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yeni gemilerimizde daha fazla yerli ve milli ekipman ve silah sistemlerimiz yer alacak. MİLGEM'ler donanmamızın dosta güven, düşmana korku salan duruşunu pekiştirecek."

Mavi vatanda vurucu güç olacaklar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, MİLGEM 6, 7 ve 8'inci Gemilerin Tedariki Projesi'ne dair Teklife Çağrı Dosyası'nı yayımlayarak ihale sürecini başlattı.

Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat ve karakol faaliyetlerini icra edecek gemiler üretilecek.

Yeni MİLGEM'ler azami oranda yerli sanayi katılımıyla Türk donanmasına kazandırılacak.

Gemiler, geliştirme, iyileştirme, millileştirme, yerlileştirme ihtiyacı bulunan sistemler hariç MİLGEM 5'inci gemiye eş gemiler olacak.

Proje kapsamında yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi uhdesinde özel sektör tersanelerindeki harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapının artırılması hedefleniyor.

İhaleye katılacakların yurt içinde yerleşik tersaneye sahip olması ya da dizayn alt yüklenicisinin yurt içinde yerleşik bir tersane ile iş birliği yapması gerekiyor. İhale için ayrıca Başkanlık ile askeri su üstü platform tasarım/inşa projesi yürütmüş/yürütmekte olmak veya bu şartı yerine getiren şirketlerden müteşekkil olma şartı aranacak.

MİLGEM Projesi

MİLGEM Ada Sınıfı Korvet Projesi kapsamında ilk gemi TCG Heybeliada 2011'de, ikinci gemi TCG Büyükada 2013'te, üçüncü gemi TCG Burgazada 2018'de, dördüncü gemi TCG Kınalıada ise 2019’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Projenin 5'inci gemisi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un inşa çalışmaları sürüyor.

İstanbul Fırkateyni'nin, yüzde 75 yerlilik oranıyla 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.