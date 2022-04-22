Son Dakika
Sosyolog Doç. Dr. Palabıyık: “TÜGVA, gençlere İslam’ı ve dayanışmayı öğrettiği için PKK ve bileşenleri tarafından hazmedilemiyor”
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan gemiler, Millî Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan gemiler, sancak gemisinde bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı.
Genel 22.04.2022, 10:24
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan gemiler, sancak gemisinde bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi için selamlama geçişi yaptı.