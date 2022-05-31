Mavi Marmara’nın şehitleri 12’nci yılında da unutulmadı

Filistin’e yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrailli askerlerin saldırısının 12’nci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi binlerce kişinin katılımıyla Edirnekapı’da düzenlenen programla anıldı.

Filistin’e yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrailli askerlerin saldırısının 12’inci yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi Edirnekapı’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı programla anıldı. Edirnekapı’da “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısında protesto eden vatandaşlar sık sık tekbir getirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin anons edildiği sırada, yürüyüşte bulunanlar "burada" diye bağırdı. Fatih Camii avlusundan yürüyüşe başlayan kalabalık Fevzipaşa Caddesi’nden geçerek Edirnekapı’ya ulaştı. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabirleri ziyaret edildi.

“Malımızla canımızla şehadete hazır olduğumuzu bütün dünyaya duyururuz”

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, “İsrail’i sevmiyoruz, Siyonizm’i sevmiyoruz. Mescid-i Aksa’ya saldıranlara ders vermesini biliriz. Malımızla canımızla şehadete hazır olduğumuzu bütün dünyaya duyururuz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

(FT- MB-