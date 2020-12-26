“Mavi gözlü şehrin” sessizliği havadan görüntülendi
Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında deniz ve doğası ile “mavi gözlü şehir” olarak anılan Tekirdağ havadan görüntülendi.
Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında deniz ve doğası ile “mavi gözlü şehir” olarak anılan Tekirdağ havadan görüntülendi.
Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra yüzlerce ülkenin başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirler ve yollar en ıssız günlerini yaşıyor. Kısıtlamanın olmadığı günlerde İstanbul’dan Avrupa’ya açılıp yoğun olarak kullanılan karayolları da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. Deniz ve doğası ile “mavi gözlü şehir” olarak anılan Tekirdağ’da da sessizlik sürüyor. Drone ile görüntülenen şehrin sembolü durumundaki sahil şeridi en durgun günlerini yaşıyor.
İstanbul’dan Tekirdağ’a açılan karayollarındaki sessizlikte havadan görüntülendi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.
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