Mavi Göl ziyaretçilerini bekliyor
GİRESUN'DA TURKUAZ RENGİ İLE SON YILLARDA BÜYÜK İLGİ GÖREN MAVİ GÖL
GİRESUN (İHA) – Önce Korona virüs pandemisi sonrasında ise Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos günü yaşanan sel nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Mavi Göl, eşsiz turkuaz görüntüsü ile ziyaretçilerini bekliyor.
Korona virüs salgınından en fazla zararı gören sektörlerin başında turizm sektörü gelirken, bir de buna 22 Ağustos günü Dereli ilçesinde yaşanan sel eklenince ilçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve gölleri, akarsuları, subasar ormanlarıyla dikkat çeken Kuzalan Tabiat Parkı’nda yer alan Mavi Göl de bu selden olumsuz etkilendi.
Giresun-Sivas karayolunun hemen yanından akan ve Karadeniz’in tek sodalı deresi olan Göksu deresinde yer alan Mavi Göl, sel sonrası eski görüntüsüne kavuşurken, turkuaz rengi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Haziran’dan itibaren Aralık ayına kadar turkuaz renkte akan Mavigöl’ü hem pandemi hem de sel öncesi günlük ortalama 5 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyordu.
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