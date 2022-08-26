Mavi bayraklı plajlar artmaya devam ediyor, zirvede Antalya var

Güncel mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2022 yılında bu sayının 531’e yükseldiği kaydedildi. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği ise tespit edildi. Antalya 229 mavi bayraklı plaj ile zirvede yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Böylelikle 2022 itibarıyla Türkiye’nin 531 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2021 yılında bu sayının 519 olduğu saptandı. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği gözlenirken, mavi bayraklı plaj sayısı ile zirveye Antalya yerleşti. Böylelikle Antalya’da 229 adet mavi bayraklı plaj olduğu açıklanırken, Antalya’dan sonra en çok mavi bayraklı plaj 111 ile Muğla’da kaydedildi. İzmir 66, Aydın 36, Balıkesir 31, Samsun 13, Çanakkale 12, Mersin 11, Kocaeli’nde ise 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bartın, Düzce, İstanbul, Ordu, Sakarya, Kırklareli, Van ve Bursa ise mavi bayraklı plaj bulundurun diğer iller oldu.

Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre ile mavi bayraklı plajlar ile alakalı bu yıl çıkan haber adedi 7 bin 991 olarak kayıtlara geçti. Yeni mavi bayrak alan plajların özellikle yerel basında yansıma bulduğu gözlendi. Bacasız sanayi turizm ise bu sene medyada 1 milyon 200 binin üzerinde haber içeriğinde yer aldı.