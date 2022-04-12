Matematik Olimpiyatında Avrupa ikincisi olan Türk öğrenciler yurda döndü

Macaristan’da düzenlenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda bir altın, iki gümüş ve bir bronz olmak üzere 4 madalya Avrupa ikinciliği elde eden Türk öğrenciler, yurda döndü.

Türkiye’yi temsilen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’na katılan 4 Türk öğrenci, bir altın, iki gümüş ile bir bronz madalya kazandı ve 31 Avrupa ülkesi arasında ikinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti. Matematik Olimpiyatı’ndan ardından Türk öğrenciler, 4 madalyayla yurda döndü. Macaristan’dan havalanan uçakla bugün saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’na inen öğrenciler, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

“İyi bir başarıyla döndük”

Havalimanında basın mensuplarına elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜBİTAK Matematik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Azer Kerimov, “İyi bir başarıyla döndük. Zaten bu olimpiyata başladığından beri katılıyoruz. İyi başarılarımız var. Bu sene özellikle takım olarak ikinci olduk. Olimpiyatlara Avrupa’dan 31 ülke katıldı. Dünyadan başka ülkeler de katılıyordu, toplam 57 ülke katıldı. Öğrencilerimiz bir altın, iki gümüş, bir bronz madalya kazandı. Aslında kıl payı kaçırdılar, daha iyi bir başarı da yapabilirdik. Bu öğrencilerimizi birkaç aşamayla seçiyoruz. Yıl boyu çalıştırıyoruz. Öğrencilerimize 3-4 ay süren kamp yaptırıyoruz böyle iyi bir seviyeye gelmiş oluyorlar” dedi.

“Ülkemizi temsil ettiğimiz için gurur duyduk”

11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’ndan altın madalyayla dönen Ankara Fen Lisesi 10’ncu sınıf İrem Gülce Yazgan, “TÜBİTAK’ın belirli aralıklarla düzenlediği kamplarla hazırlandım. Ülkemizi temsil ettiğimiz için gurur duyduk. İleride bilgisayar ve matematik okumak istiyorum bu yüzden olimpiyatlardan faydalı olduğunu düşünüyorum. Seneye hedefimiz ülkemizi birinci yapmak” ifadelerine yer verdi.

“Hedefim bir dahaki seneye daha iyi bir başarı elde etmek”

Gümüş madalya elde edenSena Başaran ise “TÜBİTAK’ın hazırladığı kamplarla hazırlandık bu sınavı. Takım seçme sınavların olduk. O sınavlarda başarılı olup milli takıma girdik ve uluslararası yarışmaya katıldık. Güzel bir başarı elde ettik. Gururluyuz. Hedefim bir dahaki seneye daha iyi bir başarı elde etmek” şeklinde konuştu.

“Matematik olimpiyatında madalya kazanınca dünyanın sayılı üniversitelerinden teklifler alıyorsunuz”

Gümüş madalya kazanan diğer bir öğrenci olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi 11’ncı sınıf öğrencisi Melek Güngör de, “Gümüş madalya aldım. Altın madalyayı 1 puanla kaçırdım. Sağlık olsun seneye inşallah Avrupa birincisi olarak döneriz. Önce TÜBİTAK bizi birinci aşamaya sokup. Sonra belli öğrencileri Türkiye’nin en iyilerini seçip çeşitli kamplardan geçiriyor. Burada hocalarımızın emeği büyük . Bizi uluslararası sınavlara hazırlıyorlar. Farklı seçme sınavları ile takımı oluşturup uluslararası sınava katılmaya gidiyoruz. Sınav oldukça heyecanlıydı. TV’lerden izlediğiniz gibi olmuyor. Ama çok şükür güzel bir başarı elde ettik. Biz birinci olmayı hedefliyorduk. İkincilik de iyidir. O da seneye artık. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Bulunduğumuz ortamda her ülkenin sadece en iyi matematikçileri değil en iyi beyinleri de oradaydı. Matematik olimpiyatları matematikten ziyade zekayı da ölçen bir olimpiyat Matematik olimpiyatında madalya kazanınca dünyanın sayılı üniversitelerinden teklifler alıyorsunuz. Sizi kaçırmak istemiyorlar. En azından geleceğimizi garantilemeye çalışıyoruz” dedi.