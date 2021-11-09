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Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu 2. gününde de devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu, çeşitli sunumlarla bugün de devam ediyor.

Genel 09.11.2021, 14:32
Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu 2. gününde de devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu, çeşitli sunumlarla bugün de devam ediyor.

Adalet Bakanı Gül’ün önceki gün katıldığı ve açılış konuşmasını yaptığı, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu, çeşitli sunumlarla son günü olan bugün de devam ediyor. Aynı zamanda Sempozyumun 4. oturumunda “Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmanın Gizliliği” konusunda birçok akademisyen tarafından sunum yapıldı.

Sempozyum katılımcılarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selman Dursun, yapılan sempozyumun çok önemli olduğunu kaydederek, “Bu konu aslında 2017 yılında mevzuatımıza eklenen bir düzenlemeyle ilişkili. Daha önce genel, soyut bir isnat yapıldığında kişilerle ilgili olarak derhal soruşturma yapılması ve kişinin ifadesinin alınması ve şüpheli statüsüne sokulması dolayısıyla lekelenmesi söz konusu olabilmekteydi. Yapılan bu düzenlemeyle bu şekilde asılsız, soyut, genel bir iddia ileri sürüldüğünde kişinin şüpheli statüsüne sokularak lekelenmemesi ve doğrudan soruşturulmaya yer olmadığı kararı verilerek sürecin sonlandırılması şeklinde kişi haklarını koruyan bir düzenleme getirildi” dedi.

Sempozyumun 4. oturumunun moderatörü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ise sempozyum hakkında şu cümlelere yer verdi:

“Bu sempozyum gerçekten de hükümetimizin, iktidarın İnsan Hakları Eylem Planında yargı konusunda reformlarının bir yansıması ve onun bir test edilmesi olarak görüyorum. Yakın bir tarihte Ceza Muhakemesi kanunumuzda lekelenmeme hakkını güvence altına alan soyut isnatların, ihbarların hemen ceza soruşturmasına dönüşmemesi hatta bunun üzerine iddianame düzenlenmemesini güvence altına alan bu idari bir işlem. Henüz kişi daha şüpheli dahi sıfatını almadan ceza yargılaması sistemi dışına çıkmasını sağlıyordu. Ben inanıyorum ki buradaki çıktılarla yasa koyucu hükümetimiz yeni reformlar için de bir ivme kazanacak. Buradaki çıktıyı dikkate alacak. Çok temel ceza adalet sistemimizin, adli yargılamamamızın çok temel bir konusu ele alındı. Ben başarılı ve iyi sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum”.

Sempozyum, son oturum olan 5. oturum sunumlarından sonra Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ın kapanış konuşmasını gerçekleştirmesiyle son bulacak.

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