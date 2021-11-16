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Mastercard'ın salgının KOBİ’lere etkisine ilişkin raporu yayımlandı

- Rapora göre, KOBİ'ler için 2021 yılı itibarıyla toparlanma başlarken, KOBİ'lerin toplam satışlarının yüzde 4,5, e-ticaret satışlarının ise yüzde 31,4 arttı

Genel 16.11.2021, 12:33
Mastercard'ın salgının KOBİ’lere etkisine ilişkin raporu yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Mastercard'ın salgının KOBİ’ler üzerindeki etkisini analiz ettiği yeni raporuna göre, salgından büyük ölçüde etkilenen KOBİ’ler için toparlanma bu yıl itibarıyla başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, "İyileşme İçgörüleri: Küçük İşletmeler Yeniden Başlıyor (Recovery Insights: Small Business Reset)" adlı yeni araştırma raporunda salgının dünya genelindeki KOBİ’ler üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Dünya genelinde 19 pazara odaklanan rapora bakıldığında, krizin en çok hissedildiği dönemde KOBİ satışlarının büyük şirketlere göre yüzde 20 geride kaldığı görülüyor.

Rapora göre, KOBİ'ler için 2021 yılı itibarıyla toparlanma başlarken, KOBİ'lerin toplam satışları yüzde 4,5, e-ticaret satışları da yüzde 31,4 arttı.

Salgın nedeniyle kapanan küçük işletmelerin kapalı kaldığı süre, büyük işletmelere kıyasla 3 kat daha fazla oldu. Nisan ayında kapanan küçük işletmelerin 3'te 1'i 6 ay boyunca kapalı kalırken, 5'te 1'i ise 12 ay boyunca kapalı kalmaya devam etti.

Turist sayısındaki azalma ve evden çalışmaya geçiş nedeniyle, merkezi iş bölgelerindeki küçük işletmelerin harcamaları yüzde 33 düşerken, şehir dışındaki küçük işletmelerin satışları ise yüzde 8 arttı.


- e-ticaret faaliyetlerine başlayan küçük işletmelerin sayısı salgın öncesine göre 3 kat arttı


Mastercard’ın raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde kurulan küçük işletme sayısı 3'te 1 oranında artış gösterirken, büyük işletmelere göre 8 kat daha fazla yeni küçük işletme kuruldu.

Bununla birlikte, bu süreçte e-ticaret faaliyetlerine başlayan küçük işletmelerin sayısı salgın öncesine göre 3 kat artarak Temmuz 2020 döneminde zirveye ulaştı. Dijital kanallarda satış yapan küçük işletmelerin sayısı, küresel düzeyde hızla artmaya devam ediyor.

Sektörler özelinde önemli veriler içeren rapora göre, konaklama sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 2020 ve 2021 yaz aylarında açık ara farkla önceki yıllardan daha iyi performans gösteriyor.

Büyük şehirlerin merkezi noktalarında bulunan oteller salgından olumsuz etkilenirken, özellikle yurt içi seyahatlerde butik otellerde kalma eğiliminin artması KOBİ’lerin performansını olumlu yönde etkiliyor. Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, 2021 yılında dünya genelinde büyük restoranlara göre yaklaşık yüzde 17 daha düşük performans sergiledi.


- Mastercard’ın KOBİ’lere desteği devam ediyor


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ofislerini eve taşıyan KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak için oluşturduğu MasterKOBİ destek paketini yeni avantajlarla büyüten Mastercard, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine ve verimliliklerini dijitalleşerek arttırabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri her türlü ürün ve hizmeti avantajlarla bir araya getiriyor.

MasterKOBİ Paketi ile Huawei MatePad 11, M-Pencil, klavye, kılıf yanı sıra 6 ay ekran garantisiyle 300 TL, Platin Market’ten e-ticaret paketlerinde 1.000 TL, Logo İşbaşı’nda e-Fatura ve ön muhasebe programında yüzde 20 indirim, Bitdefender kurumsal antivirüs ürünlerinde yüzde 30 indirim, Desk360 müşteri iletişim yazılımında 6 ay ücretsiz kullanım hakkı, Field.co teknik servis yazılımında yüzde 15 indirim, WorqCompany dijital şirket kuruluşu ve sanal ofis çözümlerinde 6 ay boyunca 50 TL indirim, BerqNet siber güvenlik cihazlarında yüzde 25 indirim, Narbulut yedekleme sistemlerinde yüzde 20 indirim kazandırıyor.

Mastercard, MasterKOBİ paketi üzerinden sunduğu kampanyalar ile hem KOBİ’lere hem de üye iş yerlerine fayda sağlayarak köprü oluyor.

#KOBİ #MasterCard #Rapor
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