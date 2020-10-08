banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Beyaz Saray’da corona alarmı
Beyaz Saray’da corona alarmı
Ronaldo da soyuldu
Ronaldo da soyuldu
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi

TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMLERİ, KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DA YAPILDI. DENETİMLER SIRASINDA TELEFONLA KONUŞURKEN MASKE TAKMAYAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNE KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİ.

Genel 08.10.2020, 16:37
2
Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi

Tüm Türkiye’de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapıldı. Denetimler sırasında telefonla konuşurken maske takmayan bir şahıs, polis ekiplerine kimlik vermemek için direndi.

İstasyon Caddesinde yapılan denetime Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik katıldı. Kentte korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü maske denetimi yaptı. Maske denetimi sırasında, ağacın altında maskesiz şekilde telefonla konuşan bir kişiden, polis ekipleri cezai işlem uygulamak amacıyla şahsın kimliğini istedi. Şahıs ceza yazdırmamak için polis ekiplerine kimlik vermemekte direndi. Uzun uğraşlar sonucu kimliği alan polis ekipleri, şahsa cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ”Korona virüs pandemisinde, şehrimizde bildiğiniz üzere bir yoğunluk yaşanmıştı. Bu yoğunluğun devam etmemesi için önlemlere azami derecede riayet etmemiz gerekiyor. Burada, önlemleri zincir gibi düşünecek olursak, zincirin herhangi bir halkasında bir eksiklik bizi zaafa düşürüyor. Zaafa uğramamak için mutlaka önlemlerimize azami derecede gayret etmemiz, uymamız gerekiyor. Şimdi kontrollü sosyal hayat dediğimiz mevzu, yine kontrollü olmaya devam edeceğiz, toplu kısıtlamalar yerine bireysel formatta gidilecek. Bu bireysel formatta ilerlemenin en önemli yolu da, bireysel önlemler dediğimiz maske, mesafe ve temizliğimize mutlaka uymamız gerekiyor. Şu an okullarımız da kısmi bir açılma meydana geliyor. Buna yönelik de biz dün Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte, tüm üst yöneticilerimizle bir toplantı yaparak, burada alınması gereken önlemleri konuştuk. Bun önlemleri yine azami derecede okullarımız da uygulamamız gerekiyor. Buna yönelikte herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Evde özellikle izolasyona alınan çocuklarımızın ev dışına çıkmamaları, oyun parklarına gönderilmemesi önem arz etmekte. Bu konuda, herkesin buna uymasını istiyoruz. Bizim ilimizde yapmış olduğumuz çalışmalar, Sayın Valimizin önderliğinde başlatılmış olan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı, ancak bu bizi rehavete sürüklememeli ve yine aynı sıkılıkta, aynı tedbirlerle yola devam etmeliyiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2