Maskesi çene altında pazarda gezdi, gazetecilere hakaret yağdırdı

Korona virüs ile mücadelede Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük ‘Tam kapanma’ kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Sakarya’da vatandaşlar kısıtlama öncesi semt pazarlarına akın etti. Yoğunluk yaşanan pazarlarda çalışma yapan gazetecilerin çekimini sabote eden ve maskesini çenesine indiren bir kadın ise hakaretler savurarak ortalığı karıştırdı.

Salgın sürecinde vakaların önüne geçilebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük ‘Tam kapanma’ kapsamında Sakarya’da vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti. Kısıtlama öncesi pazarlardaki yoğunluğu çekmek için bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler ise röportaj yaptığı esnada pazarda maskesini çenesine indirerek dolaşan bir kadın tarafından sabote edildi. Maskesini çenesinin altına indirerek hakaretler savuran kadın, kendisine uzatılan kamerayı görünce arkasını dönerek uzaklaştı. Yaşanan gerginlik üzerine toplanan bazı pazarcı esnafları da gazetecilere, tepki gösterdi.

Bundan sonraki süreçte daha fazla dikkat etmeliyiz

Öte yandan, 17 günlük kısıtlama öncesi pazarda alış verişlerini yapan Oğuz isimli vatandaş, bayram öncesi son alış verişlerin yaptığını dile getirerek, “17 günlük bir kısıtlama geldiği için Bayram öncesi son alışverişimizi yapıyoruz. İyi de oldu aslında, herkes kurallara dikkat etmeli bu süreçte ki önümüzü görelim, daha iyi bir hayat sürebilmek için. Bizde bayram öncesi son alışverişimize çıktık. Bundan sonraki süreçte daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor, 17 gün boyunca sokağa çıkmaz, kurallara uyarsak çok çabuk atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.