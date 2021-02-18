Masal diyarı Kapadokya havadan görüntülendi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde karla kaplı peribacalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde ve Göreme beldesinde bulunan peribacaları beyaz örtüsüyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peribacalarını beyazlar içerisindeki manzarası drone ile havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.