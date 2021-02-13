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Martı zannettiği droneyi yere konunca böyle avlamaya çalıştı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde havada çekim yapan bir droneyi martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.
Genel 13.02.2021, 15:48
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde havada çekim yapan bir droneyi martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çekim yapan bir dronu iniş sırasında martıya benzeten kedi, sinsice yaklaşarak dronu incelemeye başladı. Dronun etrafında dolaşarak patileriyle cihazı yoklayan kedi, martı avlar gibi yaklaştığı cihazı uzun süre inceledi. Cihazın uçma anlarında tedirgin olarak uzaklaşan kedinin dronu av zannederek incelemesi ise görenleri şaşırttı.