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Mart Karı Kardelenleri Gömdü

Ağrı’da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kardelenler kar altında kaldı.

Genel 30.03.2021, 12:38
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Mart Karı Kardelenleri Gömdü

Ağrı’da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kardelenler kar altında kaldı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kardelen çiçekleri, Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar altında kaldı. İlkbaharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelen çiçekleri kar altında kalınca vatandaşlar kardelenleri kar altından çıkarmak için kar temizliği yaptı.
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