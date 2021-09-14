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Marsa, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Türkiye’nin lider margarin ihracatçısı ve ev dışı tüketim lideri Marsa, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı öncü çalışmalar sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Genel 14.09.2021, 15:05
Marsa, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Türkiye’nin lider margarin ihracatçısı ve ev dışı tüketim lideri Marsa, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı öncü çalışmalar sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Türkiye’de tek alanda kurulu en büyük kapasiteli yağ üretim tesisine sahip olan Marsa, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık belgesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması süreçlerini kapsıyor.

Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, “Faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirliği ön plana alıyor, atık yönetimi, israfın önlenmesi ve geri dönüşüm konusunda inovatif projelere büyük önem veriyoruz. Son yıllarda Marsa’da tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda almaya hak kazandığımız ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile sürdürülebilirlik alanındaki başarımızı da tescillemiş olduk” dedi.

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