Marmaris’te tatil sezonu devam ediyor

Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıkları 39 derecede devam ederken plajlar ve denizler yerli ve yabancı turistler ile dolu. Turizmciler sezonun yoğunluğundan memnun oldukları belirttiler.

Eşsiz plajları ve denizi ile en gözde turistik ilçelerden olan Marmaris’te deniz sezonu devam ediyor, otellerin doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı. Tatilcilerin çoğunluğunu İngiliz, Arap, Hollandalı misafirler oluşturuyor. İngiltere kraliçesinin vefatının ardından İngilizler tatillerine ara vermeden ya da iptal etmeden devam ettikleri bilgisi edinildi.

İngiltere’den gelen Adams Leean, "Buraya geçen Salı günü geldik, burası çok güzel. Deniz, kum ve yemekler harika" derken Kraliçeleri hakkında da "Tabii ki bizler için üzücü bir durum ama hayatın gerçeği, ölüm de var ve hayat devam ediyor. Ülkemin başı sağ olsun" dedi.

İlk defa Marmaris’e gelen Gordon Leean ise yemeklerin çok güzel olduğunu Marmaris’i çok sevdiğini belirtti.

Beş yıldızlı bir otelin Satış Pazarlama sorumlusu Hale Ambarlı ise "Şu an için turizm sezonu tüm canlılığı ile devam ediyor. Doluluk oranlarımız yüzde yüzü buluyor. Tesisimizde Avrupalı misafirlerimiz yoğunlukta ve Ekim sonuna kadar bu şekilde gidecek. Kraliçenin ölümünün ardından rezervasyon iptali ya da tatili yarıda kesen misafirimiz olmadı, aynen tatillerine devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Turizmci ve otel yöneticisi Nurşen Kızıl da turizmin bu yıl çok hareketli başladığı ve o şekilde devam ettiğini belirterek "Marmaris’te bu sene otellerde doluluklar devam ediyor. Yangınlar ve pandemi ile birlikte etkilenen turizm ve otelciler bu yıl itibari ile canlandı. Tüm tesisleri yaralarını sarmaya başladı Ekim ayının sonuna kadar bu canlılığın devam etmesini bekliyoruz" dedi.