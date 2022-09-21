Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına 12 helikopter ve 8 uçak ile havadan, 29 arazöz ile karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 12 helikopter ve 8 uçak ile havadan; 29 arazöz, su ikmal aracı, 6 dozer ve çok sayıda personel yangına müdahale ediyor. Çevre illerden de yangın bölgesine çok sayıda destek ekipleri sevk edildiği öğrenildi.