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Marmaris’te kurum ve kuruluşlarda kadın yöneticilerin sayısı dikkat çekiyor

MUĞLA (İHA) – Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlardaki kadın yöneticilerinin çokluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Genel 08.03.2022, 12:38
Marmaris’te kurum ve kuruluşlarda kadın yöneticilerin sayısı dikkat çekiyor

MUĞLA (İHA) – Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlardaki kadın yöneticilerinin çokluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Önemli turizm kentlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Marmaris’te yüzlerce de kadın yönetici çalışıyor. Gerek özel sektör gerekse kamuda çalışan kadınlar görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. 200’ün üzerinde kadının yönetici olarak çalıştığı ilçede, kadınların birçok yerde en az erkekler kadar yer alması vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

Evli ve iki çocuk annesi Marmaris Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Esma Doğan Candan, “Türkiye’nin turizmde en gözde yerinde çalışmak bir gurur verici. Marmaris’e gelmeden evvel de en çok kadın idarecinin olduğunu bilerek geldim ve bundan dolayı gurur duyuyorum. Çok şükür şimdiye kadar bir kadın olarak çalışma hayatında ciddi bir zorlukla karşılaşmadım. Annelik, kadınlık ve çalışan anne olmak üçü bir arada biraz zor oluyor ve emek gerekiyor” dedi.

Sadece ailesinin değil ilçedeki evsiz, muhtaç ve mağdur vatandaşların da annesi, kız kardeşi olan Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü evli ve iki çocuk annesi Evrim Koçlar Çağlayan, “Çalışan bir anne olduğum için ailevi yönden bunun zorluklarını yaşıyorum. Çünkü bizim işimizde mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Ailemizi bazen göremediğimiz zamanlar da olabiliyor. Ancak görevimizi severek ve layığı ile yaptığımız için küçük bir teşekkür ile tüm yorgunluklarımız bitiyor” diye konuştu.

Yaşamın başlangıcından bitimine vatandaşların talepleri ile ilgilenen Marmaris İlçe Nüfus Müdürü Güler Özdemir Özcan, “Burada kadın müdür olarak bir zorluk yaşamadım daha çok onore edildim. Vatandaşlarımız sağ olsunlar bayan bir müdür ile çalışmaktan memnun olduklarını sık sık dile getiriyorlar. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın hepsinin bir hedefinin olmasını ve bu hedefe ulaşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçenin başöğretmenlik görevine getirilen evli ve iki kız evlat sahibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, “Daha önce de okul müdürlüğü ve yöneticilik yaptım. Sonra Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü oldum. Kadın yönetici olarak hiç zorluk çekmedim çünkü bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünmüyordum. Bu işin benim normal ve doğal bir görevimi olduğunu düşündüm her zaman. Bununla ilgili zorluk çıksa bile çok kolay bir şekilde aştım. Çünkü hiçbir zaman cinsiyet olarak kendimi eksik görmedim ve bu yüzden de her zaman yönetici olarak güçlü oldum” dedi.

Tüm ilçenin resmi kurumlarının gelir ve giderlerinin hesaplamalarını yapan Marmaris Mal Müdürlüğü Müdürü Nalan Çalışkan ülkenin her karışında görev yaptığını zaman zaman zorluklar ile karşılaşsa da yılmadığını belirterek, “Kadınların hepsi bana göre hepsi birer emekçi ve çok değerli. Kadın olarak bütün dünyayı, çevreyi, insanları değerlendirirken her şeyin güzel olmasını iyi olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Marmaris Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Zennur Karademir, Marmaris’in modern bir şehir olduğunu ve kadın yöneticilerin çoğunlukta olmasının avantaja dönüştüğünü belirterek, “Gerek iş hayatımda gerekse de özel hayatımda kesinlikle diyalog kurduğum insanlarla bayan yönetici olduğum için karşılaştığım bir sıkıntı olmadı. Aksine kurumunuza gelen insanlar karşısında bir kadın yöneticiyi gördüğü zaman bize karşı daha kibar, daha yapıcı davranıyor. Ülkemizde daha çok kadının istihdama katılması, daha çok kadının yönetici pozisyonunda daha üst görevlere gelmesini diliyorum” dedi.

Marmaris Belediyesinin emektarlarından, Kültür Sosyal İşler ile Temizlik İşleri Müdürü 38 yıllık belediyeci Suzan Zift ise şunları söyledi:

“Marmaris‘te kadın yönetici pozisyonunda çok fazla arkadaşımız, hemcinsimiz var. Marmaris’te kadın gücünün zaten toplum tarafından takdiri vardır. Her çalışmanın arkasında bir ordu var. Ben de tüm ekip arkadaşlarımızla beraber bu işi başarıyoruz. Yaptığımız çalışmaların tüm kadınlara da örnek olduğunu, kadının her şeyi başarabildiğini ve kadının gücünün tartışılmaz olduğunun altını çizmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızın ve bütün kadınların başarılarla huzurlu bir şekilde tüm emeklerin takdir edildiği bir yaşam diliyorum.”

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