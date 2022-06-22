Marmaris yangınına Burdur’dan destek

Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, Marmaris’teki yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını için Burdur’dan bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yangına müdahale ediyor. Yangına Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan da AFAD ekipleri görevlendirildi. Rüzgarın etkisi yangına müdahaleyi zorlaştırsa da yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.