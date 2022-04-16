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Marmaris son yılların en yoğun sezonunu yaşayacak

Dünyanın ve Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki beklentileri yükseltirken Turizm Bakanlığı önderliğinde ülke adına yapılan tanıtımlar meyvelerini vermeye başladı. Marmaris’in ana pazarı İngiltere’den rezervasyon rekorları gelmeye devam ediyor.

Genel 16.04.2022, 13:59
Marmaris son yılların en yoğun sezonunu yaşayacak

Dünyanın ve Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki beklentileri yükseltirken Turizm Bakanlığı önderliğinde ülke adına yapılan tanıtımlar meyvelerini vermeye başladı. Marmaris’in ana pazarı İngiltere’den rezervasyon rekorları gelmeye devam ediyor.

Muhteşem denizi ve doğası ile dünyanın en güzel sahil kentlerinden olan Marmaris’te turizm sezonu erken başladı. Mart ayında İranlı turistler ile başlayan sezonda otellerin yüzde yetmişi açıldı ve çoğunluğu İngiliz olmak üzere yüzde elli kapasitenin üzerinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye’ye hatta Marmaris’e ilk defa gelen 70 yaşındaki emekli öğretmen Linda Fitzpatrick, "İngiltere’den doğum günümü kutlamak için geldim. Çocuklarım bana sürpriz yaptılar onların geleceğini bilmiyordum hep birlikte muhteşem bir tatil geçirdik. Ben bu yaşıma kadar birçok ülke gezdim, tatiller yaptım. Türkiye denince hep ürktüm gelmedim, şimdiye kadar gelmediğime çok pişmanım, Marmaris kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil yeri ve geldiğim en güzel ülke. Eylül ayında tekrar geleceğim‘’ dedi.

Marmaris’e ilk defa gelen İngilizler geldikleri en güzel ülke olduğunu ve tekrar gelmek için şimdiden rezervasyon yaptıklarını belirttiler.

‘2019 sezonunu geçeceğiz"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, ‘Nisan ayında beklediğimiz yaklaşık 85- 90 bine yakın yolcu bekliyoruz Dalaman Havalimanı’na. Yine bunun büyük çoğunluğu 75- 80 bini Birleşik Krallık’tan gelecek yolcular olacak. Tüm sezon içinse beklentimiz çok daha yüksek elbette. 2019 yılında Dalaman hava limanında toplam 1,7 milyon yolcu ağırlamıştır. 2020 yılında 430 bin bin, 2021 yılda 483 bin ağırlamıştır. Bu sene planlanan koltuk sayısı 1,8 milyon 2 bin 19’un üzerinde. Bu oldukça olumlu bir tablo, bu rezervasyon rakamları neredeyse 2019’da ki bizim için en iyi sezonlarından biri olan 2019 sezonunu yaklaşacağı mızı yakalayacağımızı gösteriyor bizlere" diyerek bu sezondan umutlu olduklarını belirtti.

"Rusya’dan ilk uçak 22 Nisan’da"

GETOB Başkanı Deliveli, Rusya’dan uçuşların başladığı yönündeki haberlere "Bu konuda gündem oldukça yoğun, Bakanlık nezdinde de çalışmalar devam etmekte. Nisan ayı itibarıyla 22 Nisan’da Rossiya havayollarının SSC 100 Rus yapımı küçük bir uçağıyla seferler başlayacak. Bu uçak kapasitesi yaklaşık 98 kişilerde ve Nisan sonu itibariyle yaklaşık 27 Nisan’da da bir uçak daha gelecek. Dalaman Havalimanına yaklaşık 120.000 koltuk planlaması bulunmakta. Türk Havayolları’ndan bu 120 bin koltuk, bölgeye Rus misafirleri taşıyan büyük operatörler arasında pay edildi. Büyük ölçüde bir aksilik olmazsa Dalaman Havalimanı’na 120 bin yolcuyu tüm 2022 sezonunda ağırlamayı planlıyoruz. 2019’da da yaklaşık 450 500 bin arasında Rus, Ukrayna ağırlamıştır. Bu sene içinde bizim beklentimiz savaş olmasa idi 500 bin olurdu. Fakat bu şartlarda bu durumda yani 100- 150 bin arasında yolcu ağırlamayı başarı olarak görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

"Ramazan Bayramı için yerli misafir son dakika tercih ediyor"

Kendisi de otel sahibi olan Mustafa Deliveli yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi iç pazar hareketliliği ile ilgili "Ramazan Bayramı ülke içinde çok hareketlilik yapan bir bayram olmadı şimdiye kadar ancak yerli misafirler genelde son dakika plan yaptığı için bayramdan bir hafta önce iç pazarda da bir hareketlilik olacağını söyleyebiliriz" dedi.

GETOB başkanı dolandırıcılara karşı uyardı sahte sitelere dikkat

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli tatil yapacak vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı; "Şöyle ki biz turizm sezonunu açtık malum fakat ne yazık ki dolandırıcılar da sezonlarını açmış bulunuyorlar. Hele ki bu zamanlarda bayram dönemine yaklaşan dönemlerde sahte web siteleri çok yoğun bir şekilde türemektedir. Acente sitelerinin, otel sitelerinin, sahte sitelerine çok dikkat edilmesi lazımdır. TÜRSAB belgeli olan sitelerden tatil satın alması lazım, Sitenin en altında, dijital plakasına, TÜRSAB doğrulama sayfasına, e-ticaret bilgi platformu plakasına bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Her dönem olduğu gibi turizm sezonunun başlangıcında da bu tarz sahte siteler oldukça yoğun bir şekilde türüyor ‘’ internetten tatil alacaklara dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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