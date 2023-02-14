Marmaris otellerinde ağırlanan depremzedeler sağlanan destekten çok memnun

Tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’dan Marmaris’e gelen depremzede Abdurrahman Kuruca, "Biz devletimizden razıyız, Allah razı olsun, devletimiz her türlü yardımı yapıyor" dedi.

Marmaris’e gelen depremzedeler, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe odaları Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB), Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, TÜRSAB, Marmaris’te yaşayan aile ve yakınları ile Marmaris Belediyesi tarafından misafir ediliyor. Birçoğunun yaz sezonuna hazırlık için tadilatta olmasına rağmen kapılarını açtığı otellerde konaklayan depremzedelerin çocukları için de aktiviteler düzenleniyor. Deprem koordinasyon merkezinde kayıtlarını yaptırdıktan sonra rehber öğretmenler tarafından kişisel ihtiyaçları karşılanan depremzedeler otellere yerleştirildikten sonra yine tüm istek ve talepleri bu öğretmenler tarafından tedarik edecek şekilde planlaması yapıldı.

"Mecbur kalmasam gelmezdim"

Depreme Antakya’da yakalanan 3 çocuk annesi Nuray Karataş gözyaşları içinde ‘’Nasıl düzelecek ki her yer yerle bir. Daha önceleri Antakya’dan tatil için Marmaris’e geliyorduk, burayı çok seviyoruz. Buradaki insanları çok seviyoruz, bize çok benziyorlar çünkü. Ama o memleketimiz gitti, tarihimiz gitti, orada yakınlarımız hala kalmaya devam ediyor. Elektrik yok, su yok, bizim gelme nedenimiz oydu. Biz 6 gün direndik, bırakıp gelmek içimizden gelmedi, hiçbir zaman ama mecburdum çocuklarım için’’ şeklinde konuştu.

"Bizi köpeklerimiz kurtardı"

Kuveyt’te çalışan ve ailesini ziyaret için geldiği Antakya’da depreme yakalanan eşi ve üç oğlu ile Marmaris’te bir otelde ağırlanan Hakan Karataş ‘’Acil konteyner kent kurulsun, bir de odun sobası, odun yardımında bulunsunlar. Ben hastalandığım için Marmaris’e geldim ve Muğla Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüm’’ dedi.

Depremin sabaha karşı olduğunu belirten Karataş ‘’O bizim evde beslediğimiz hayvanlar bazılarının itip kalktığı hayvanlar köpekler var ya. Onlar bizi uyandırdı, kalkıp baktığım zaman hiçbir şey yoktu. Bir 5 dakika içinde titreme ve sallanmaya başladık, hemen çocuklarımı aldım eşimle dışarı çıktık. Her şeyimiz gibi köpeklerimiz de orada kaldı. Mama ihtiyacı var, köpeklere mama göndersinler tüm hayvanlara mama göndersinler ‘’ diyerek destek istedi.

"Biz devletimizden razıyız"

Adıyaman’dan gelen emekli sağlık görevlisi depremzede Abdurrahman Kuruca ‘’ Yardım yapılıyor yağmalıyorlar, bu yağmalayanların cezalarını verilmesini istiyoruz, çünkü canımızın derdine düşmüşüz. Çocuklarımız, ailemiz, eşimiz, kardeşimin oğlu vefat etti, akrabalarımızdan da ölen çok. Biz devletimizden razıyız, Allah razı olsun, devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Cumhurbaşkanımız da zaten bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Biz bu yardım ekibinden özellikle gönüllülerden AFAD’tan ve diğerlerinden hepsinden Allah razı olsun, Allah onları korusun biz onların elini ayağını öpsek yine haklarını ödeyemeyiz. Çünkü onlar canla başla korkmadan cesaretle o yıkılan binaların altına giriyorlardı. Ben bunlara gözümle şahit oldum. Acımız büyük bütün ülke olarak hep birlikte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle hep kenetlendik birlikte olduk. Bütün bu yardımlardan dolayı bütün insanlarımıza hepsinin ellerinden öpüyorum’’ şeklinde konuştu.

"18 yaşındaki oğlumu kendi ellerimle toprağa verdim"

İstanbul’da aşçılık yaparken deprem haberini alan Ercan Kuruca ‘’18 yaşındaki oğlumu kaybettim. Depremde kendi ellerimle çıkardım, kendi ellerimle gömdüm, çok zor bir durum, anlatmakla olmuyor. Allah bana da benim gibi olanlara da çok sabır versin. Allah ölenlerin hepsine rahmet etsin, yakınlarına sabırlar versin yapacak bir şey yok. Allah’tan gelen bir şey, Allah devletimize ve milletimize yardımcı olsun ne diyeyim yani’’ dedi.